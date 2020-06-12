«Ничего особенного, меня в детстве тоже спасли»: Прохожий вытащил из воды тонущего мальчика в Сертолово

12 Июнь 2020 2020-06-12T02:08:34+03:00

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Житель города Сертолово из Ленобласти спас тонущего мальчика из местного водоема. 11 июня Владимир Сенченко прогуливался со своей маленькой дочкой по пляжу, как вдруг увидел барахтающегося парнишку, у которого почти не осталось сил, чтобы позвать на помощь. По словам героя, все было спонтанно – он просто разбежался и прыгнул в воду, не думая ни о чем.

- Подплыл, приподнял его, чтобы он начал дышать. Два раза так повторил и смотрю, что глазами хлопает и кашляет. Значит, все нормально. Поплыли к берегу, подтопил меня пару раз, немножко водичку «попили», гадости этой, - рассказал спаситель мальчика «Комсомолке».

"Твой папа - герой", - сказала очевидец спасательной операции дочери Владимира. Фото: СОЦСЕТИ

Мальчик отблагодарил мужчину со своим другом и быстро убежал. Затем к Владимиру подошла очевидец спасательной операции, которая сфотографировала его и рассказала всю историю в соцсетях. Теперь ему говорят спасибо сотни жителей Сертолово. Позже обо всем узнали и родители мальчика. Оказалось, им он ничего не говорил о происшествии.

- Родители дозвонились до меня в шоке, в слезах. Поблагодарили. Мальчику всего 9 лет. Семья многодетная, а он самый старший. Я попросил, чтобы они не ругали ребенка, думаю, он сам все понимает. Я и сам в детстве был в такой же ситуации. Не смог доплыть до берега. Но какой-то мужчина меня спас, оделся, ушел. Даже не знаю, как его зовут. Так вот случилось, что мне нужно было повторить тот же самый поступок, который сделали для меня когда-то очень много лет назад, - говорит Владимир.

Новость о спасении мальчика набрала почти 4 тысячи лайков и сотни благодарственных комментариев. Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина беспокоится, что ни один взрослый с пляжа не заметил беду мальчика. Парню повезло, что в один момент его заметил Владимир.

Добавим, что не все схожие истории заканчиваются благополучно. Ранее в Санкт-Петербурге утонул 12-летний мальчик в карьере парка Героев-Пожарных. Ему никто не помог, а взрослых рядом не было.

ИСТОЧНИК KP.RU