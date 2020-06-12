2020-06-12T09:04:20+03:00
Общество

Жара в Санкт-Петербурге в День России превысит климатическую норму

К нам пришел скандинавский антициклон
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге ожидается теплая погодаВ Санкт-Петербурге ожидается теплая погодаФото: Олег ЗОЛОТО
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Жителей Санкт-Петербурга в День России ждет теплая погода. 12 июня в городе будет сухо. Осадков, по словам синоптиков, не ожидается.

- В праздничный день погоду в Санкт-Петербурге будет формировать наполненный холодными воздушными массами скандинавский антициклон, - рассказывает ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус. - При переменной облачности обойдется без дождей, а температурный фон на пару градусов превысит климатическую норму.

Воздух в Санкт-Петербурге прогреется до 22 градусов тепла. Тех, кто уехал на дачу в Ленинградскую область, ждет еще более жаркая погода. Термометр там покажет до 23 градусов тепла.

- Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду, - поясняет Михаил Леус. - Атмосферное давление продолжит расти и составит 768 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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