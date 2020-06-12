Четверо голодных медведей вышли на трассу к людям и перепугали петербуржцев

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:01:37+03:00

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Жители Санкт-Петербурга активно обсуждают видео, которое появилось в городском паблике. Водитель с пассажиркой, ехавшие по трассе в сторону Магадана, засняли момент, как четверо медведей вышли на трассу к людям и буквально перекрыли движение.

- Вот это поворот - удивляются авторы видео. - И ничего не боятся. Это мамаша с детьми.

Водитель машины пытается объехать медведей и сигналит им, чтобы отпугнуть. Но те не обращают на машину внимания, чем приводят в ступор водителя.

Жителей Санкт-Петербурга ролик и умилил, и одновременно напугал. Горожане посетовали, что медведи голодные. На трассу они вышли в поисках еды.

При этом в шутку пользователи соцсетей покорили водителя за то, что не покормил косолапых.

Судя по всему, все обошлось без происшествий. О пострадавших после инцидента не сообщалось.

Жителей Санкт-Петербурга умилил вид четверых медведей, вышедших на трассу к людям.

ИСТОЧНИК KP.RU