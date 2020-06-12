Два боевых артиллерийских снаряда нашли рабочие во время стройки

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:01:19+03:00

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В Санкт-Петербурге продолжают находить отголоски времен Великой Отечественной войны. В Красногвардейском районе рабочие во время стройки наткнулись на два боеприпаса.

- На улице Магнитогорская на строительной площадке были обнаружены 2 артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101".

Боеприпасы вывезли со стройки военные. Снаряды уничтожат на полигоне.

К слову, такие боеприпасы могут быть опасными, если начать их разбирать. Так же артиллерийский снаряд может детонировать от нагревания. Поэтому в случае, если вы наткнулись на подобную мину, не стоит ее трогать и передвигать.

ИСТОЧНИК KP.RU