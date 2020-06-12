Три человека пострадали в аварии с лосем, выбежавшим на трассу под Санкт-Петербургом

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:13:24+03:00

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Дикие лоси с приходом лета стали чаще выбегать на трассу. Один из таких случаев обернулся крупной аварией под Санкт-Петербургом. Водитель иномарки Hyundai Elantra ехал с пассажирами по трассе «Кола» поздним вечером, когда прямо перед ним на трассу выбежало дикое животное. От мощного удара машину выбросило на обочину.

- Водитель иномарки совершил наезд на лося, - сообщают в группе "Дорожный инспектор". - В аварии 25-летний шофер получил травмы средней степени тяжести, один из его пассажиров госпитализирован с тяжелыми травмами, второй - после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Животное, судя по кадрам с места ДТП, погибло.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

Автоинспекторы призывают быть осторожнее на трассах вблизи лесов, особенно в ночное время. Риск встретить дикое животное сейчас сильно возрос.

ИСТОЧНИК KP.RU