2020-06-12T10:13:24+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в аварии с лосем, выбежавшим на трассу под Санкт-Петербургом

Животное, по предварительной информации, погибло
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Машину от мощного удара выбросило с дороги Фото: Дорожный инспекторМашину от мощного удара выбросило с дороги Фото: Дорожный инспектор
Изменить размер текста:

Дикие лоси с приходом лета стали чаще выбегать на трассу. Один из таких случаев обернулся крупной аварией под Санкт-Петербургом. Водитель иномарки Hyundai Elantra ехал с пассажирами по трассе «Кола» поздним вечером, когда прямо перед ним на трассу выбежало дикое животное. От мощного удара машину выбросило на обочину.

- Водитель иномарки совершил наезд на лося, - сообщают в группе "Дорожный инспектор". - В аварии 25-летний шофер получил травмы средней степени тяжести, один из его пассажиров госпитализирован с тяжелыми травмами, второй - после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Животное, судя по кадрам с места ДТП, погибло.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего.

Автоинспекторы призывают быть осторожнее на трассах вблизи лесов, особенно в ночное время. Риск встретить дикое животное сейчас сильно возрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило еще 41 чело
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июня 2020 года составило 52 человека
На коронавирус за сутки проверили 25 тысяч человек в Санкт-Петербурге
Три человека пострадали в аварии с лосем, выбежавшим на трассу под Санкт-Петербургом
Два боевых артиллерийских снаряда нашли рабочие во время стройки
Четверо голодных медведей вышли на трассу к людям и перепугали петербуржцев
Жара в Санкт-Петербурге в День России превысит климатическую норму
«Ничего особенного, меня в детстве тоже спасли»: Прохожий вытащил из воды тонущего мальчика в Сертолово
Нетерпеливого курильщика застали в туалете самолета, летевшего в Санкт-Петербург
Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в 12-метровый колодец в Ленобласти
Следком Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело из-за распространения коронавирусного фейка
Умер главный внештатный офтальмолог Санкт-Петербурга Юрий Астахов
Тесты на коронавирус сделали уже миллиону петербуржцев
Смольный получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений от петербуржцев
Шопоголики встали в огромную очередь в магазин одежды на Невском проспекте
Загорелся семиэтажный дом на улице Шкапина
«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки