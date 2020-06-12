На коронавирус за сутки проверили 25 тысяч человек в Санкт-Петербурге

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:31:25+03:00

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В Санкт-Петербурге стремительно растет число тестов на коронавирус. Если ранее на заболевание в городе за сутки проверяли от 4 до 8 тысяч человек, то сейчас эта цифра выросла в разы.

Так, за последние сутки в Санкт-Петербурге на коронавирус проверили рекордное число людей - 25 тысяч 793 человека. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4 тысячи 122 человека. Из них 172 - в обсерваторе, 977 - на самоизоляции, 2973 - контактные.

За сутки на горячую линию по коронавирусу поступило почти тысяча обращений от горожан.При этом 46 человек сообщили о том, что вернулись из-за рубежа. В полицию обратились 24 человека.

- В городе сейчас работают 4 тысячи 418 петербургских волонтеров, вони выполнили уже 19 тысяч 739 заявок, - сообщают в оперштабе Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU