2020-06-12T10:58:31+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июня 2020 года составило 52 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июня 2020 года
Роман ЛЯЛИН
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Число заболевших за сутки снизилось по сравнению со вчерашним днемЧисло заболевших за сутки снизилось по сравнению со вчерашним днемФото: Олег ЗОЛОТО
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило 52 человека. Это один из самых низких показателей по России. В последнее время число инфицированных в регионе держится примерно на одном уровне. Сутками ранее в 47 регионе было выявлено 54 человека в коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в Ленинградской области не было летальных исходов.

К слову, в Ленинградскую область уже поступили первые новые препараты от коронавируса "Авиафир". 47 регион стал одним из первых, кто получил зарегистрированные лекарства против Covid-19.

При этом в Ленобласти бесплатно выдают некоторые препараты при лечении на дому.

- Речь идет не о тяжелых случаях течения заболевания, когда пациенты получают лекарственную терапию в специализированных стационарах (их лечение проводится бесплатно за счет Фонда ОМС). Бесплатные лекарства, рекомендованные Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, будут получать амбулаторные пациенты, - сообщали ранее в правительстве Ленобласти.

Ленинградская область поделена на зоны. Самые строгие ограничения в красной зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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