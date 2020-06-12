12 Июнь 2020 2020-06-12T11:11:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило еще 41 человек. Всего в городе за время пандемии от инфекции скончались 561 человек. При этом число заразившихся коронавирусом с каждом днем снижается. За последние сутки болезнь выявили у 274 человек. Город занял четвертую строчку по числу зараженных за день.

Всего в Санкт-Петербурге за время пандемии заболели новым вирусом более 20 тысяч человек. Почти половина из них - более 9 тысяч человек уже излечилась.

Напомним, что число смертей в городе от коронавируса резко возросло. Это связано с изменением методики подсчета летальных исходов. Ранее статистику пополняли только те случаи, которые были подтверждены специальной комиссией по летальным исходам.

Теперь же в статистику умерших от коронавируса попадают по заключению о причинах смерти. При этом позже часть погибших может быть исключена из общей статистики.

Пик смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге прогнозируют в конце июня.

ИСТОЧНИК KP.RU