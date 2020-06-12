Воспитатель детсада в Санкт-Петербурге заявила, что дочь убила своего отца

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:42:03+03:00

Тело своего супруга женщина нашла в квартире, когда вернулась домой

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В Санкт-Петербурге оперативники и следователи разбираются в смерти 71-летнего пенсионера. Тело мужчины обнаружила в квартире его супруга - 62-летняя воспитатель одного из городских детских садов. Испуганная женщина сразу же позвонила в полицию.

- Тело мужчины жена нашла в квартире по Московскому проспекту, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - На его спине были резанные раны. Жена погибшего пояснила, что между ее супругом и 35-летней дочерью долгое время были ссоры.

По словам женщины, во время очередного конфликта она могла зарезать отца. Самой дочери пенсионера дома не оказалось. Ее сразу же объявили в розыск.

Как выяснили силовики, подозреваемая работала продавцом в магазине. При этом она состояла на учете в психдиспансере.

Сейчас полицейским уже удалось задержать беглянку. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

ИСТОЧНИК KP.RU