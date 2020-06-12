Воспитатель детсада в Санкт-Петербурге заявила, что дочь убила своего отца
В Санкт-Петербурге оперативники и следователи разбираются в смерти 71-летнего пенсионера. Тело мужчины обнаружила в квартире его супруга - 62-летняя воспитатель одного из городских детских садов. Испуганная женщина сразу же позвонила в полицию.
- Тело мужчины жена нашла в квартире по Московскому проспекту, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах. - На его спине были резанные раны. Жена погибшего пояснила, что между ее супругом и 35-летней дочерью долгое время были ссоры.
По словам женщины, во время очередного конфликта она могла зарезать отца. Самой дочери пенсионера дома не оказалось. Ее сразу же объявили в розыск.
Как выяснили силовики, подозреваемая работала продавцом в магазине. При этом она состояла на учете в психдиспансере.
Сейчас полицейским уже удалось задержать беглянку. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
ИСТОЧНИК KP.RU