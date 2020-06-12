Над Невой пролетели двое экстремалов, поднявших флаг России над водой
В Санкт-Петербурге 12 июня в честь Дня России над Невой подняли государственный флаг. Зрелище было впечатляющим. Двое экстремалов изи сборной России по гидрофлаю взмыли в воздух над водой, растянув триколор в воздухе. К ним присоединились и другие спортсмены.
- Выглядело красиво и эффектно, - рассказывают очевидцы.
Гидрофлай - редкий вид спорта. Используя сильный напор от воды, спортсмены взмывают вверх и пролетают, выполняя зрелищные трюки.
К слову, мероприятие прошло без зрителей, в городе до сих пор действует режим самоизоляции.
Все мероприятия в честь Дня России в Санкт-Петербурге проходят в режиме онлайн. В ближайшее время горожанам обещали послабления, в связи с тем, что обстановка с коронавирусом стала лучше.
ИСТОЧНИК KP.RU