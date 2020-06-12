На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:52:00+03:00

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В Санкт-Петербурге сотрудница почты обратилась в полицию, когда заметила, что стала жертвой обмана. В отделение на улице Бассейной пришел неизвестный, который попросил разменять ему две купюры номиналом по 5 тысяч рублей. Женщина выдала ему по тысяче рублей, после чего мужчину ушел. Чуть позже дама увидела, что ей подсунули билеты "Банка приколов".

- К месту происшествия выезжали сотрудники полиции, которые изъяли записи с камер наблюдения, - поясняет источник "КП-Петербург". - Теперь неизвестного разыскивают.

К слову, подозреваемому на вид около 50 лет. Он среднего роста, светлые волосы. Был в черной кепке.

Полицейские уже возбудили уголовное дело. Преступнику может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU