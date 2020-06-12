На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге сотрудница почты обратилась в полицию, когда заметила, что стала жертвой обмана. В отделение на улице Бассейной пришел неизвестный, который попросил разменять ему две купюры номиналом по 5 тысяч рублей. Женщина выдала ему по тысяче рублей, после чего мужчину ушел. Чуть позже дама увидела, что ей подсунули билеты "Банка приколов".
- К месту происшествия выезжали сотрудники полиции, которые изъяли записи с камер наблюдения, - поясняет источник "КП-Петербург". - Теперь неизвестного разыскивают.
К слову, подозреваемому на вид около 50 лет. Он среднего роста, светлые волосы. Был в черной кепке.
Полицейские уже возбудили уголовное дело. Преступнику может грозить реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU