Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:43:26+03:00

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ЧП произошло в Психоневрологическом институте имени Бехтерева 12 июня в 14:21. В МЧС поступило сообщение о том, что загорелся один из этажей. Из окно повалил черный дым. Спасатели сразу же прибыли к месту происшествия.

- По прибытию спасатели увидели дым из окон 3 этажа, - рассказывают в ГУ МЧС по санкт-Петербургу. - Проведенной разведкой установлено, что на 4 этаже горит помещение на площади 10 квадратных метров.

Пострадавших нет в пожаре, к счастью, нет. Людей вывели из здания еще до прибытия пожарных.

Сейчас огонь уже локализован. Институт не занимался приемом пациентов с коронавирусом.

Напомним, что ранее пожар произошел в Больнице святого Георгия, там вспыхнула аппарат ИВЛ, погибли пациенты. Сразу после этого ЧП произошло в Боткинской больнице. Там в огне погиб пациент, закуривший в постели.

ИСТОЧНИК KP.RU