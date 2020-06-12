В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:46:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге ускорят получение результатов анализа на коронавирус. Теперь тестирования будут проводить городские лаборатории. Поправки уже внесли в документ «об утверждении порядка проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Санкт-Петербурге».

- В лабораториях медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV группы патогенности будут выполняться лабораторные исследования некоторых категорий лиц, - сообщают в комитете здравоохранения. - Лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течении периода медицинского наблюдения), лица с диагнозом внебольничная пневмония, находящиеся на амбулаторном лечении и лица, контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Всего группы риска комитет здравоохранения поделили на три категории. В зависимости от каждой будет решаться, куда будут направлять анализы на проведение тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU