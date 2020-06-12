2020-06-12T15:46:24+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус

Теперь тесты будут проводить городские лаборатории
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Тестирование будет проходить быстрееТестирование будет проходить быстрееФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге ускорят получение результатов анализа на коронавирус. Теперь тестирования будут проводить городские лаборатории. Поправки уже внесли в документ «об утверждении порядка проведения лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-2019 в Санкт-Петербурге».

- В лабораториях медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV группы патогенности будут выполняться лабораторные исследования некоторых категорий лиц, - сообщают в комитете здравоохранения. - Лица, прибывшие из-за рубежа с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течении периода медицинского наблюдения), лица с диагнозом внебольничная пневмония, находящиеся на амбулаторном лечении и лица, контактировавшие с больным COVID-19, при появлении симптомов, не исключающих COVID-19.

Всего группы риска комитет здравоохранения поделили на три категории. В зависимости от каждой будет решаться, куда будут направлять анализы на проведение тестов на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей
Над Невой пролетели двое экстремалов, поднявших флаг России над водой
Стали известны личности и заболевания 41 умершего от коронавируса в Санкт-Петербурге
Воспитатель детсада в Санкт-Петербурге заявила, что дочь убила своего отца
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 12 июня 2020 года составило еще 41 человек
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 12 июня 2020 года составило 52 человека
На коронавирус за сутки проверили 25 тысяч человек в Санкт-Петербурге
Три человека пострадали в аварии с лосем, выбежавшим на трассу под Санкт-Петербургом
Два боевых артиллерийских снаряда нашли рабочие во время стройки
Четверо голодных медведей вышли на трассу к людям и перепугали петербуржцев
Жара в Санкт-Петербурге в День России превысит климатическую норму
«Ничего особенного, меня в детстве тоже спасли»: Прохожий вытащил из воды тонущего мальчика в Сертолово
Нетерпеливого курильщика застали в туалете самолета, летевшего в Санкт-Петербург
Спасатели вытащили собаку, провалившуюся в 12-метровый колодец в Ленобласти
Следком Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело из-за распространения коронавирусного фейка
Умер главный внештатный офтальмолог Санкт-Петербурга Юрий Астахов
Тесты на коронавирус сделали уже миллиону петербуржцев
Смольный получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений от петербуржцев
Шопоголики встали в огромную очередь в магазин одежды на Невском проспекте
Загорелся семиэтажный дом на улице Шкапина
«Король парковки» сломал ограждение набережной реки Мойки