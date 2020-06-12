2020-06-12T15:56:19+03:00
Общество

Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского

Предложение рассмотрит специальная группа
Роман ЛЯЛИН
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Глава города рассмотрит предложения историков Фото: СмольныйГлава города рассмотрит предложения историков Фото: Смольный
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Санкт-Петербург в 2021 году может отпраздновать 800-летие святого князя Александра Невского. Такое предложение высказал губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов.

- Именно нашему городу отводится ключевая роль в подготовке к этой дате, - сообщает Смольный. - Ученый напомнил, что именно основатель северной столицы Петр Первый установил день памяти Александра Невского, сделав этого великого политика и полководца национальным символом России.

Свои предложения высказывали и другие историки на онлайн-встрече с губернатором, посвященной Дню России. Все идеи рассмотрит рабочая группа по празднованию юбилея. Городской план мероприятий уже направлен в Минкультуры.

Сам Александр Беглов во время встречи напомнил, что город впервые отмечает День России в условиях ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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