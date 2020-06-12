Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:53:16+03:00

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В Санкт-Петербурге оперативники Управления экономической безопасности задержали технического директора предприятия по утилизации отходов. Как оказалось, фирма устроила свалку химического мусора в Невском районе.

- Задержанный причастен к несанкционированному размещению отходов производства, в том числе химических, и захламлению земель на участке от дома 11 по Дальневосточному проспекту до дома 38 по Октябрьской набережной, приведшего к деградации почв и снижению природно-хозяйственной ценности земель, что в конечном итоге привело к загрязнению окружающей среды, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Силовики провели обыски и изъяли документы предприятия.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - поясняют в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU