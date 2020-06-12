Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:13:58+03:00

В аварии пострадали две женщины Фото: ДТП и ЧП Петербурга

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Авария произошла в Приморском районе на Богатырском проспекте. Водитель Фольксвагена хотел перестроиться и на скорости на пешеходном переходе сбил двух женщин.

- Водитель подумал: "О, левая полоса свободна, проеду я по ней, пока все остальные чего-то остановились перед переходом.", - сообщают очевидцы. - Не проехал. Сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе напротив Максидома.

Обеих женщин после ДТП доставили в больницу.

- В результате ДТП оба пешехода получили травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, - сообщают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

К слову, момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как водитель сносит двух пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU