В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:49:24+03:00

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84-летний пенсионер Виктор Тетерев пропал 11 июня 2020 года. Мужчина в тот момент находился в садоводческом массиве Пупышево Кисельнинского сельского поселения Волховского района. По словам родственников, пенсионер не ориентируется в пространстве. Также у него бывает потеря памяти. Близкие заявили, что он мог уехать с мошенниками, которые заинтересовали имуществом пенсионера.

- По факту без вести пропавшего 84-летнего пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщают в СУ СКР по Ленинграской области. - В ходе расследования уголовного дела будут проверяться доводы родственников пропавшего о возможно противоправных действиях в отношении мужчины, причиной которых могло стать его имущество.

У Виктора Тетерева рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-седые короткие волосы. Был одет в бежевую ветровку с синими карманами, черные штаны, зеленые галоши с желтой окантовкой, белая кепка с синим козырьком.

Поисками пенсионера также занимаются полицейские, сотрудник МЧС и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Сейчас проверяются все места, где может быть пенсионер. Опрашиваются друзья и родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU