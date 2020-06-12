На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
ЧП произошло в Санкт-Петербурге на Гражданском проспекте. В одном из домов там по неизвестной причине вспыхнул балкон. Пламенем объяло сразу всю лоджию. О пожаре сообщают очевидцы.
- Возгорание квартиры на втором этаже. Данных о пострадавших нет, - сообщают очевидцы.
Сейчас к месту происшествия выехали сотрудники МЧС. Соседи предполагают, что возгорание могло произойти из-за брошенной сигареты, которая прилетела с верхних этажей.
Были ли в момент ЧП люди в квартире, пока неизвестно.
Сотрудники МЧС призывают быть внимательнее. Неосторожное поведение с сигаретой может привести к пожару.
ИСТОЧНИК KP.RU