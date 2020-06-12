2020-06-12T20:14:22+03:00
Происшествия

На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки

Очевидцы делятся фотографиями с места происшествия
Роман ЛЯЛИН
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Пламенем охвачен весь балкон Фото: vk.com/spb_todayПламенем охвачен весь балкон Фото: vk.com/spb_today
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ЧП произошло в Санкт-Петербурге на Гражданском проспекте. В одном из домов там по неизвестной причине вспыхнул балкон. Пламенем объяло сразу всю лоджию. О пожаре сообщают очевидцы.

- Возгорание квартиры на втором этаже. Данных о пострадавших нет, - сообщают очевидцы.

Сейчас к месту происшествия выехали сотрудники МЧС. Соседи предполагают, что возгорание могло произойти из-за брошенной сигареты, которая прилетела с верхних этажей.

Были ли в момент ЧП люди в квартире, пока неизвестно.

Сотрудники МЧС призывают быть внимательнее. Неосторожное поведение с сигаретой может привести к пожару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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