Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей

12 Июнь 2020 2020-06-12T21:50:32+03:00

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Возгорание в писхоневрологическом институте Бехтерева оказалось поджогом. Пироманом стал один пациентов, страдающих заболеванием. Мужчина по неизвестным причинам спалили свою палату.

- Около 14 часов 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты, - сообщает прокуратура Санкт-Петербурга. - В результате поджога никто не пострадал, нанесен ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей.

Сейчас уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога". Ход расследования будет контролировать прокуратура.

Напомним, что с места возгорания всех пациентов эвакуировали сами сотрудники института. Ранее в Санкт-Петербурге пожары были Боткинской больнице и больнице святого Георгия.

ИСТОЧНИК KP.RU