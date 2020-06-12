С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:34:57+03:00

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею включить в программу Международного книжного салона Всероссийскую Неделю детской книги. Это произойдет уже в 2021 году.

- Этот настоящий книжный праздник для детей уже многие годы проходит в нашей стране. Надо вернуть его на единую площадку и сделать масштабным городским событием. Мы должны сохранить звание самого читающего города и в будущем, - сказал Беглов.

Неделю детской книги планируется провести в центре города в Аничковом дворце.

Такое решение губернатор принял во время общения со общественниками, которое было приурочено к Дню России.

ИСТОЧНИК KP.RU