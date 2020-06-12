С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поддержал идею включить в программу Международного книжного салона Всероссийскую Неделю детской книги. Это произойдет уже в 2021 году.
- Этот настоящий книжный праздник для детей уже многие годы проходит в нашей стране. Надо вернуть его на единую площадку и сделать масштабным городским событием. Мы должны сохранить звание самого читающего города и в будущем, - сказал Беглов.
Неделю детской книги планируется провести в центре города в Аничковом дворце.
Такое решение губернатор принял во время общения со общественниками, которое было приурочено к Дню России.
ИСТОЧНИК KP.RU