Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции

12 Июнь 2020 2020-06-12T22:46:24+03:00

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Санкт-Петербург находится на 1 этапе выхода из режима самоизоляции. Это следует из новой карты, которую составил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

- Карта готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием, - сообщают в оперштабе.

В карте говорится, что на 1 этапе в Санкт-Петербурге должны быть разрешены занятия спортом на улице не более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров. Должна быть возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Масочный режим в общественных местах сохраняется.

О первом этапе выхода из самоизоляции ранее сообщал и губернатор Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU