2020-06-12T22:46:24+03:00
Общество

Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции

В России составлена карта выхода регионов из режима самоизоляции
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Петербург находится на первом этапе выхода из самоизоляцииПетербург находится на первом этапе выхода из самоизоляцииФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург находится на 1 этапе выхода из режима самоизоляции. Это следует из новой карты, которую составил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

- Карта готовности к выходу из ограничительных мероприятий включает в себя оценку таких параметров как коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, свободный коечный фонд и охват тестированием, - сообщают в оперштабе.

В карте говорится, что на 1 этапе в Санкт-Петербурге должны быть разрешены занятия спортом на улице не более 2 человек на расстоянии не менее 5 метров. Должна быть возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами площадью до 400 квадратных метров. Масочный режим в общественных местах сохраняется.

О первом этапе выхода из самоизоляции ранее сообщал и губернатор Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей