2020-06-13T08:59:31+03:00
Общество

Жаркая и солнечная погода порадует петербуржцев 13 июня

Северная столице находится во власти антициклона
Лилия КОЗЛОВА
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Жара и солнце ожидают Петербург в субботу, 13 июняЖара и солнце ожидают Петербург в субботу, 13 июняФото: Олег ЗОЛОТО
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По настоящему летняя погода наступила в Санкт-Петербурге. В субботу, 13 июня 2020 года, в городе будет жарко и солнечно, а температура воздуха поднимется на пару градусов выше климатической нормы. Самое время принимать солнечные ванны.

- В наступившую субботу Санкт-Петербург останется во власти антициклона. В городе малооблачно и сухо, а температурный фон будет 1-2 градуса выше климатической нормы, - рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус.

Так, температура воздуха в Петербурге прогреется до 21-23 градусов тепла, в Ленинградской области и того выше – 19-24 градусов выше нуля. Ветер при этом в городе северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти до 770 миллиметров ртутного столба, что является выше нормы.

В последний выходной день, в воскресенье 14 июня, погода тоже будет превосходная – до 23 градусов тепла и без осадков. А вот новая неделя с понедельника начнется с жары. В Петербурге ожидается плюс 25-27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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