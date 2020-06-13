2020-06-13T09:30:21+03:00
Происшествия

Два человека погибли в пожаре в Тосненском районе Ленинградской области

Огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку
Лилия КОЗЛОВА
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Два человека погибли в ночном пожаре в поселке УльяновкаДва человека погибли в ночном пожаре в поселке УльяновкаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Ленинградской области, в Тосненском районе в ночном пожаре погибли два человека. Возгорание произошло в поселке Ульяновка около 23:50 часов в пятницу, 12 июня 2020 года. Огонь охватил жилой дом, а также соседнюю хозяйственную постройку. На место выехали две бригады спасателей.

- В 23:50 12 июня 2020 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Тосненский район, поселок Ульяновка. На месте происшествия работали дежурные смены 111 и 86 пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, - сообщили в МЧС 47-го региона.

На месте выяснилось, что горят дом и хозяйственная постройка. Общая площадь возгорания составила 164 квадратных метра. По словам очевидцев, в пожаре погибли два человека. Официальная информация об этом уточняется.

В 01:06 возгорание уже было ликвидировано. На месте пожара работают эксперты для того, чтобы установить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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