2020-06-13T09:45:09+03:00
Общество

Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга

Также губернатор предложит горожанам делиться своими идеями
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов обсудил с активными жителями Санкт-Петербурга планы по развитию городаБеглов обсудил с активными жителями Санкт-Петербурга планы по развитию городаФото: Артем КИЛЬКИН
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о новых идеях по развитию Северной столицы. В пятницу, 12 июня 2020 года, градоначальник на своей странице «ВКонтакте» поделился, что провел онлайн-встречу с активными горожанами и поделился некоторыми предложениями, которые обсуждались.

- Сегодня встретился онлайн с активными горожанами. Врачи, писатели, историки, студенты, бизнесмены, педагоги – каждый из них внес вклад в развитие нашего города. Все они увлечены своим делом и полны новых замыслов. На встрече они поделились своими идеями, - написал Беглов.

Среди предложенных идей: возрождение недели детской книги в Аничковом дворце, объединенная экспозиция школьных музеев, развитие благотворительности и современных образовательных проектов по истории Петербурга. Губернатор отметил, что над эти правительство собирается работать.

Также Беглов попросил петербуржцев проявить активность и тоже рассказать, какие бы проекты они хотели воплотить в жизнь, чтобы город на Неве стал еще комфортнее и приятнее для жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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