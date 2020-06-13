Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о новых идеях по развитию Северной столицы. В пятницу, 12 июня 2020 года, градоначальник на своей странице «ВКонтакте» поделился, что провел онлайн-встречу с активными горожанами и поделился некоторыми предложениями, которые обсуждались.
- Сегодня встретился онлайн с активными горожанами. Врачи, писатели, историки, студенты, бизнесмены, педагоги – каждый из них внес вклад в развитие нашего города. Все они увлечены своим делом и полны новых замыслов. На встрече они поделились своими идеями, - написал Беглов.
Среди предложенных идей: возрождение недели детской книги в Аничковом дворце, объединенная экспозиция школьных музеев, развитие благотворительности и современных образовательных проектов по истории Петербурга. Губернатор отметил, что над эти правительство собирается работать.
Также Беглов попросил петербуржцев проявить активность и тоже рассказать, какие бы проекты они хотели воплотить в жизнь, чтобы город на Неве стал еще комфортнее и приятнее для жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU