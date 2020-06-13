2020-06-13T10:18:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Число обследований каждый день в Северной столице больше 20 тысяч
Лилия КОЗЛОВА
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Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 12 июняБолее 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Петербурге 12 июняФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается борьба с коронавирусом, несмотря на то, что город постепенно выходит из карантина. Так, по данным Смольного от 13 июня 2020 года, за последние сутки в Северной столице были обследованы более 21 тысячи человек. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 21042 человека. Под медицинским наблюдением находится 3958 человек. Из них 146 - в обсерваторе, 839 - на самоизоляции, 2973 – контактные, - сообщили в администрации города.

Также петербуржцы продолжают обращаться в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом по номеру 122. За последние сутки на горячую линию поступило 568 вызовов.

Кроме того, 12 июня 41 человек сообщил о возвращении в Петербург из другой страны. Все они будут обязаны выдержать 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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