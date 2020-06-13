2020-06-13T10:35:11+03:00
Общество

Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж

Но в целом во время самоизоляции деятельность квартирных воров снизилась
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Санкт-Петербург занял второе место среди городов России по количеству домашних кражСанкт-Петербург занял второе место среди городов России по количеству домашних кражФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург занял второе место по числу домашних краж, уступив лишь Челябинску и обогнав Москву. Об этом в четверг, 11 июня 2020 года, пишет РБК со ссылкой на компанию Delta, занимающуюся системами безопасности.

- Согласно статистике, в марте 2020 года количество тревожных выездов осталось на том же уровне, что и год назад. А вот уже в апреле воры на 41 процент реже пытались проникнуть в квартиры и на 49 процентов меньше в коттеджи, - говорится в статистике.

Вероятно такое снижение связано с тем, что в Петербурге началась пандемия коронавируса и горожане засели по домам, из-за чего воры не смогли проворачивать свои дела не заметно.

В мае же опять произошел рост попыток проникновения в частную собственность, однако их все равно оказалось меньше, чем в мае 2019 года – на 22 процента меньше в квартирах и 45 процентов в частных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков
Запрет на посещение лесов Ленинградской области снимут 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 13 июня 2020 года
Молодой любовник избил и ограбил 45-летнюю петербурженку
Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж
Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга
Два человека погибли в пожаре в Тосненском районе Ленинградской области
Жаркая и солнечная погода порадует петербуржцев 13 июня
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей