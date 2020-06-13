Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:35:11+03:00

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Санкт-Петербург занял второе место по числу домашних краж, уступив лишь Челябинску и обогнав Москву. Об этом в четверг, 11 июня 2020 года, пишет РБК со ссылкой на компанию Delta, занимающуюся системами безопасности.

- Согласно статистике, в марте 2020 года количество тревожных выездов осталось на том же уровне, что и год назад. А вот уже в апреле воры на 41 процент реже пытались проникнуть в квартиры и на 49 процентов меньше в коттеджи, - говорится в статистике.

Вероятно такое снижение связано с тем, что в Петербурге началась пандемия коронавируса и горожане засели по домам, из-за чего воры не смогли проворачивать свои дела не заметно.

В мае же опять произошел рост попыток проникновения в частную собственность, однако их все равно оказалось меньше, чем в мае 2019 года – на 22 процента меньше в квартирах и 45 процентов в частных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU