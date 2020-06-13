2020-06-13T10:59:40+03:00
Происшествия

Молодой любовник избил и ограбил 45-летнюю петербурженку

Парень прихватил с собой украшения и паспорт женщины
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженку избил и ограбил молодой любовникПетербурженку избил и ограбил молодой любовникФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге местная жительница стала жертвой собственного молодого любовника. В четверг вечером, 11 июня 2020 года, 45-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее парень, который моложе на 20 лет, избил ее и ограбил. Почему так произошло, обиженная женщина не объяснила.

- Безработная петербурженка, жительница одного из домов по Пулковскому шоссе, рассказала, что ее избил в квартире 25-летний сожитель, после чего похитил вещи и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Молодой любовник забрал брендовый кожаный браслет, серебряный браслет, мобильный телефон и паспорт своей возлюбленной. Общей ущерб составил 46 тысяч рублей.

Далеко молодой человек не ушел. В ночь на 12 июня полицейские нашли парня у дома 14, литера Е по Пулковскому шоссе. Все похищенное у него изъяли, а самого горе-любовника отправили под стражу. Теперь ему грозит 7 лет тюрьмы за грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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