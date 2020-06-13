2020-06-13T11:08:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 13 июня 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 13 июня 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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Еще 53 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области на 13 июняЕще 53 человека заразились коронавирусом в Ленинградской области на 13 июняФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Постепенно утихает эпидемия коронавируса в Ленинградской области. Последние новости на 13 июня 2020 года говорят о том, что на данный момент с болезнью борются 850 человек. Смертей за последние сутки зафиксировано не было.

- За последние сутки в Ленинградской области коронавирус обнаружен еще у 53 человек. Всего с начала эпидемии в регионе заболели 3501 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Впервые за долгое время число выздоровевших оказалось меньше числа зараженных. Так, за минувший день были выписаны 50 человек. Всего в Ленобласти уже переболели коронавирусом и выздоровели 2628 пациентов.

Смертельных случаев на 13 июня не зафиксировано. Всего жертвами инфекции в Ленобласти за все время стали 23 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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