2020-06-13T13:21:45+03:00
Происшествия

Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков

В комнате постояльца нашли почти 300 граммов белого порошка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге задержан постоялец гостиницы, хранивший в номере наркотикиВ Петербурге задержан постоялец гостиницы, хранивший в номере наркотикиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге задержали постояльца гостиницы, который использовал номер для хранения наркотиков. В четверг, 11 июня 2020 года, полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий поймала 31-летнего безработного петербуржца, промышлявшего продажей белого порошка.

- Мужчина арендовал комнату в гостинице на 1-ой линии Васильевского острова, где во время обыска у него нашли прозрачный пакет весом 286,5 граммов. Внутри пакета был белый порошок, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Содержимое пакета было отправлено на экспертизу. Установлено, что указанное вещество является смесью, содержащей наркотическое средство синтетического происхождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас мужчина задержан и помещен совсем не в гостиничный номер, а за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков
Запрет на посещение лесов Ленинградской области снимут 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 13 июня 2020 года
Молодой любовник избил и ограбил 45-летнюю петербурженку
Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж
Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга
Два человека погибли в пожаре в Тосненском районе Ленинградской области
Жаркая и солнечная погода порадует петербуржцев 13 июня
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей