Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:21:45+03:00

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В Санкт-Петербурге задержали постояльца гостиницы, который использовал номер для хранения наркотиков. В четверг, 11 июня 2020 года, полиция в ходе оперативно-розыскных мероприятий поймала 31-летнего безработного петербуржца, промышлявшего продажей белого порошка.

- Мужчина арендовал комнату в гостинице на 1-ой линии Васильевского острова, где во время обыска у него нашли прозрачный пакет весом 286,5 граммов. Внутри пакета был белый порошок, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Содержимое пакета было отправлено на экспертизу. Установлено, что указанное вещество является смесью, содержащей наркотическое средство синтетического происхождения.

Правоохранители возбудили уголовное дело за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Сейчас мужчина задержан и помещен совсем не в гостиничный номер, а за решетку.

ИСТОЧНИК KP.RU