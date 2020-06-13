Гнилой труп без вести пропавшего мужчины выловили из Невы у проспект Обуховской Обороны

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:56:19+03:00

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В Санкт-Петербурге нашли без вести пропавшего мужчины, которого разыскивали с декабря 2019 года. Днем в пятницу, 12 июня 2020 года, в полицию позвонил 46-летний уроженец Эстонии. Мужчина рассказал, что гулял по набережной Невы и заметил в реке плавающий труп. На место немедленно выехали службы.

- Тело человека мужчина заметил в Неве недалеко от дома 39 по проспекту Обуховской обороны. Тело плавало на расстоянии пяти метров от берега, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Прибывшие службы выловили тело, которое уже сильно успело сгнить. В ходе осмотра у него нашли при себе две банковские карты, наушники и телефон. Это помогло установить личность умершего.

Установлено, что тело принадлежит 30-летнему петербуржцу, который числится как без вести пропавший. Еще 17 декабря полиция возбудило уголовное дело об убийстве.

Сейчас тело направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU