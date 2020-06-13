2020-06-13T14:56:19+03:00
Происшествия

Гнилой труп без вести пропавшего мужчины выловили из Невы у проспект Обуховской Обороны

Труп человека случайно нашел эстонец, прогуливающийся по набережной
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Труп мужчины выловили из Невы в ПетербургеТруп мужчины выловили из Невы в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге нашли без вести пропавшего мужчины, которого разыскивали с декабря 2019 года. Днем в пятницу, 12 июня 2020 года, в полицию позвонил 46-летний уроженец Эстонии. Мужчина рассказал, что гулял по набережной Невы и заметил в реке плавающий труп. На место немедленно выехали службы.

- Тело человека мужчина заметил в Неве недалеко от дома 39 по проспекту Обуховской обороны. Тело плавало на расстоянии пяти метров от берега, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Прибывшие службы выловили тело, которое уже сильно успело сгнить. В ходе осмотра у него нашли при себе две банковские карты, наушники и телефон. Это помогло установить личность умершего.

Установлено, что тело принадлежит 30-летнему петербуржцу, который числится как без вести пропавший. Еще 17 декабря полиция возбудило уголовное дело об убийстве.

Сейчас тело направлено в морг для установления причин смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов предупредил, что коронавирус никуда не делся, несмотря на снижение заболеваемости
Мужчина утонул, спасая женщину, застрявшую в лодке на Неве
Больных с коронавирусом умерло в 10 раз больше, чем по официальным данным в Санкт-Петербурге за апрель 2020 года
1 сентября 2020 года откроется детский сад на улице Типанова
Умер студент СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспекте из-за медкнижки
Мощный пожар уничтожил заводской ангар в поселке имени Свердлова в Ленинградской области
Более 30 литров плазмы против коронавируса заготовлено в Санкт-Петербурге
Гнилой труп без вести пропавшего мужчины выловили из Невы у проспект Обуховской Обороны
Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков
Запрет на посещение лесов Ленинградской области снимут 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 13 июня 2020 года
Молодой любовник избил и ограбил 45-летнюю петербурженку
Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж
Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга
Два человека погибли в пожаре в Тосненском районе Ленинградской области
Жаркая и солнечная погода порадует петербуржцев 13 июня
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей