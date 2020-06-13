Более 30 литров плазмы против коронавируса заготовлено в Санкт-Петербурге

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:06:22+03:00

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В Санкт-Петербурге заготовлено более 30 литров крови для того, чтобы лечить тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов, который накануне Всемирного дня донора крови посетил городскую станцию переливания.

- Это очень важно для нас. Огромное спасибо тем, кто, переболев, сдает свою кровь, - отметил градоначальник.

Первый забор плазмы у переболевших коронавирусной инфекцией прошел 8 мая. Ее применение стало очень успешным для лечения тяжелобольных инфекцией. Сегодня в Петербурге заготовлено уже 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 доноров. Ее направили в Мариинскую больницу, Городскую больницу №2, Городскую больницу № 40, Центр имени Алмазова.

Сейчас в Петербурге более 50 тысяч человек являются донорами крови. Беглов подчеркнул, что среди них половина – люди до 30 лет.

В прошлом году было заготовлено около 60000 литров цельной донорской крови, произведено 25000 литров эритроцитсодержащих сред и 40000 доз тромбоцитного концентрата.

ИСТОЧНИК KP.RU