2020-06-13T15:06:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 30 литров плазмы против коронавируса заготовлено в Санкт-Петербурге

Донорскую кровь будут использовать для тяжелобольных COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге заготовлено более 30 литров антиковидной плазмыВ Петербурге заготовлено более 30 литров антиковидной плазмыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге заготовлено более 30 литров крови для того, чтобы лечить тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 13 июня 2020 года, рассказал губернатор Александр Беглов, который накануне Всемирного дня донора крови посетил городскую станцию переливания.

- Это очень важно для нас. Огромное спасибо тем, кто, переболев, сдает свою кровь, - отметил градоначальник.

Первый забор плазмы у переболевших коронавирусной инфекцией прошел 8 мая. Ее применение стало очень успешным для лечения тяжелобольных инфекцией. Сегодня в Петербурге заготовлено уже 38,4 литров антиковидной плазмы от 64 доноров. Ее направили в Мариинскую больницу, Городскую больницу №2, Городскую больницу № 40, Центр имени Алмазова.

Сейчас в Петербурге более 50 тысяч человек являются донорами крови. Беглов подчеркнул, что среди них половина – люди до 30 лет.

В прошлом году было заготовлено около 60000 литров цельной донорской крови, произведено 25000 литров эритроцитсодержащих сред и 40000 доз тромбоцитного концентрата.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беглов предупредил, что коронавирус никуда не делся, несмотря на снижение заболеваемости
Мужчина утонул, спасая женщину, застрявшую в лодке на Неве
Больных с коронавирусом умерло в 10 раз больше, чем по официальным данным в Санкт-Петербурге за апрель 2020 года
1 сентября 2020 года откроется детский сад на улице Типанова
Умер студент СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспекте из-за медкнижки
Мощный пожар уничтожил заводской ангар в поселке имени Свердлова в Ленинградской области
Более 30 литров плазмы против коронавируса заготовлено в Санкт-Петербурге
Гнилой труп без вести пропавшего мужчины выловили из Невы у проспект Обуховской Обороны
Петербуржец снял номер в гостинице для хранения наркотиков
Запрет на посещение лесов Ленинградской области снимут 15 июня 2020 года
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 13 июня 2020 года
Молодой любовник избил и ограбил 45-летнюю петербурженку
Санкт-Петербург обогнал Москву по количеству домашних краж
Более 21 тысячи человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
Беглов рассказал о новых идеях по развитию Санкт-Петербурга
Два человека погибли в пожаре в Тосненском районе Ленинградской области
Жаркая и солнечная погода порадует петербуржцев 13 июня
Санкт-Петербург показали на российской карте выхода из режима самоизоляции
С 2021 года в программу книжного салона Санкт-Петербурга включат неделю детской книги
Пациент спалил палату психоневрологического института на 200 тысяч рублей
Второй день подряд огромные очереди выстраиваются у магазина Zara в Санкт-Петербурге
На Гражданском проспекте пламенем охвачен весь балкон многоэтажки
В Ленобласти после пропажи 84-летнего пенсионера возбудили уголовное дело об убийстве
Авария, в которой иномарка сбила двух женщин в Санкт-Петербурге, попала на видео
Директора предприятия по утилизации мусора задержали за свалку химических отходов в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербургу предложили отметить 800-летие своего покровителя - князя Александра Невского
В Санкт-Петербурге ускорят тестирование на коронавирус
Психоневрологический институт загорелся в Санкт-Петербурге
На улице Бассейной в Санкт-Петербурге неизвестный поменял на почте билеты «банка приколов» на 10 тысяч рублей