Мощный пожар уничтожил заводской ангар в поселке имени Свердлова в Ленинградской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:30:28+03:00

Пожарный пострадал во время тушения пожара в поселке Свердлова Фото: принтскрин видео.

Один спасатель пострадал во время тушения огня

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В Ленинградской области, в поселке имени Свердлова разгорелся сильный пожар. По рассказам очевидцев в социальных сетях, днем в субботу, 13 июня 2020 года, огонь охватил заводской ангар на территории завода «Приневское», где производят молочные продукты. Пламя распространилось на 500 квадратных метров.

- Горит сильно. Думали на левом, оказалось на правом берегу. Видны взрывы. Перед поселком Свердлова, - рассказали очевидцы в социальных сетях.

Некоторые свидетели рассказывают, что загорелся склад с селитрой. Также огонь перекинулся на три автомобиля.

На видео, опубликованном в сети, слышны хлопки, доносящиеся из горящего склада.

На месте ЧП уже работают спасатели. По предварительным данным, пострадал один пожарный. О его состоянии здоровья на данный момент ничего не известно.

Местные жители видят дым с разных сторон Ленобласти и даже со стороны Петербурга. Официальных данных о происшествии пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU