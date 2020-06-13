Мощный пожар уничтожил заводской ангар в поселке имени Свердлова в Ленинградской области
В Ленинградской области, в поселке имени Свердлова разгорелся сильный пожар. По рассказам очевидцев в социальных сетях, днем в субботу, 13 июня 2020 года, огонь охватил заводской ангар на территории завода «Приневское», где производят молочные продукты. Пламя распространилось на 500 квадратных метров.
- Горит сильно. Думали на левом, оказалось на правом берегу. Видны взрывы. Перед поселком Свердлова, - рассказали очевидцы в социальных сетях.
Некоторые свидетели рассказывают, что загорелся склад с селитрой. Также огонь перекинулся на три автомобиля.
На видео, опубликованном в сети, слышны хлопки, доносящиеся из горящего склада.
На месте ЧП уже работают спасатели. По предварительным данным, пострадал один пожарный. О его состоянии здоровья на данный момент ничего не известно.
Местные жители видят дым с разных сторон Ленобласти и даже со стороны Петербурга. Официальных данных о происшествии пока не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU