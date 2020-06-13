2020-06-13T16:21:19+03:00
Общество

1 сентября 2020 года откроется детский сад на улице Типанова

Учреждение рассчитано на малышей и детей с нарушениями речи и задержкой психического развития
Лилия КОЗЛОВА
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Детский сад на улице Типанова откроется 1 сентября / Фото: СмольныйДетский сад на улице Типанова откроется 1 сентября / Фото: Смольный
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В Санкт-Петербурге с 1 сентября 2020 года откроется новый детский сад на улице Типанова. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, который в рамках объезда Московского района ознакомился с подготовкой к открытию второго здания детского сада № 18. В новом здании на 50 мест будут 2 группы для детей раннего возраста 2 – 3 лет и 2 группы для детей с нарушениями речи и задержкой психического развития.

- Для нас очень важно, что в новостройках появляются детские садики. Мы не сократили в бюджете 2020 года ни одного социального объекта, - сказал Александр Беглов.

Учреждение уже оснащено мебелью, закуплены игрушки и интерактивное оборудование. Также закуплено различное оборудование на 8,8 миллионов рублей. Сейчас идет процесс лицензирования медицинской и образовательной деятельности в новом здании.

В новом здании расположится консультационный центр для родителей, чьи дети не посещают детский сад. В июне 2020 года этот детский сад получил статус региональной экспериментальной площадки на выполнение опытно-экспериментальной работы по теме «Совершенствование возможностей раннего развития детей в условиях дошкольного образования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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