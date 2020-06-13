Мужчина утонул, спасая женщину, застрявшую в лодке на Неве

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:28:13+03:00

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В Ленинградской области спасатели ищут тело мужчины в Неве, который поплыл, чтобы помочь женщине. Вечером в пятницу, 12 июня 2020 года, в полицию поступило сообщение от 35-летней жительницы города Кировск, которая рассказала, что 39-летний знакомый отправился спасать ее соседку, которая застряла на лодке, но сам ушел под воду.

- Около 17:30 часов заявительнице позвонила соседка и попросила помочь ей срезать якорь с лодки на которой она рыбачила на реке Неве. Якорь зацепился и она не могла вернуться домой, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Женщина передала просьбу 39-летнему мужчине, который подрабатывал подсобным рабочим и в этот момент красил ступеньки на набережной. Тот нырнул в воду и поплыл в сторону лодки, однако в 20-30 метрах от берега скрылся под водой. Больше его не видели.

На место выехали спасатели МЧС. На данный момент его тело не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU