Беглов предупредил, что коронавирус никуда не делся, несмотря на снижение заболеваемости
Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге постепенно снимаются ограничения, а также снижается количество зараженных, коронавирус никуда не делся. Об этом в субботу, 13 июня 2020 года, напомнил горожанам губернатор Александр Беглов на своей странице в «ВКонтакте».
- Не стоит обманываться первыми результатами карантинных мер. Болезнь мало изучена и коварна, - отметил градоначальник.
Беглов рассказал, что снятие каждого ограничения детально обсуждается с Роспотребнадзоров. Каждый раз взвешиваются все «за» и «против», просчитываются писки.
- Нам всем придется приобрести новые социальные привычки, среди которых – безопасная дистанция и применение в быту средств индивидуальной защиты, - добавил Беглов.
Губернатор напомнил, что в понедельник, 15 июня, откроются парикмахерские, библиотеки, бани и многие другие организации. Однако попросил быть осторожными, чтобы вместе справиться с эпидемией.
ИСТОЧНИК KP.RU