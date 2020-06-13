2020-06-13T17:39:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Беглов предупредил, что коронавирус никуда не делся, несмотря на снижение заболеваемости

Губернатор отметил, что петербуржцам придется приобрести новые социальные привычки
Лилия КОЗЛОВА
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Беглов заявил, что у петербуржцев должны появиться новые привычки из-за пандемииБеглов заявил, что у петербуржцев должны появиться новые привычки из-за пандемииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге постепенно снимаются ограничения, а также снижается количество зараженных, коронавирус никуда не делся. Об этом в субботу, 13 июня 2020 года, напомнил горожанам губернатор Александр Беглов на своей странице в «ВКонтакте».

- Не стоит обманываться первыми результатами карантинных мер. Болезнь мало изучена и коварна, - отметил градоначальник.

Беглов рассказал, что снятие каждого ограничения детально обсуждается с Роспотребнадзоров. Каждый раз взвешиваются все «за» и «против», просчитываются писки.

- Нам всем придется приобрести новые социальные привычки, среди которых – безопасная дистанция и применение в быту средств индивидуальной защиты, - добавил Беглов.

Губернатор напомнил, что в понедельник, 15 июня, откроются парикмахерские, библиотеки, бани и многие другие организации. Однако попросил быть осторожными, чтобы вместе справиться с эпидемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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