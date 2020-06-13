2020-06-13T18:40:25+03:00
Происшествия

Три человека, делавшие медкнижки, из-за которых на Невском застрелили студента, отправлены под арест

24-летний юноша, которому охранник выстрелил в голову, умер 13 июня
Лилия КОЗЛОВА
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Троих сообщников охранника, убившего студента на Невском проспекте, арестовали за мошенничествоТроих сообщников охранника, убившего студента на Невском проспекте, арестовали за мошенничествоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд в субботу, 13 июня 2020 года, арестовал трех человек, которые делали сомнительные медицинские книжки. Об их деятельности полиции стало известно 4 июня, после того, как из-за одного из таких документов был застрелен студент прямо на Невском проспекте. 24-летний парень попытался вернуть деньги за медкнижку, но охранник выстрелил ему прямо в голову. 13 июня он скончался.

- По версии следствия, Людмила Никифорова, Гвидон Аветисян, Никита Потапов и иные лица вступили в преступный сговор и с 27 мая по 4 июня 2020 года под предлогом оказания услуг по оформлению медицинских книжек, находясь по адресу Невский проспект, дом 135 в офисе № 35, заключили не менее десяти договоров без намерения их исполнить, получив от каждого потерпевшего суммы от 2 500 до 5 000 рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Так, Никифорову и Потапова заключили под стажу. Оба возражали и просили домашний арест. В отношении Аветисяна суд отказал МВД в заключении в СИЗО и отправил его под домашний арест. Всех обвиняют в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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