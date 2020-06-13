13 Июнь 2020 2020-06-13T19:14:39+03:00

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В Санкт-Петербурге умер актер театра «Буфф» Сергей Масленников. Артист ушел из жизни на 59-м году жизни в пятницу, 12 июня 2020 года. О его кончине рассказали коллеги и художественный руководитель театра.

- Это был один из самых ярких эстрадных выпускников Исаака Романовича Штокбанта, мы с ним общались в конце 80-х, начале 90-х, до его отъезда в Германию. Исаак Романович объяснил нам тогда, что для драматических артистов дом-театр, а для цирковых-мир, а театр у него в чемоданчике, - написал художественный руководитель театра «Буфф» Михаил Смирнов.

Однокурсница артиста Ольга Пикало рассказала, что они вместе с Масленниковым поступили в ЛГИТМиК в 1983 году. Актер был очень талантливый, работоспособный, веселый, выдумщик, редкого дарования артист.

- Масло (так называли артиста в актерской среде) был всегда в числе лидеров! Помню случай, мы на гастролях по Камчатке, и нас, конечно, угощали крабами, но предупредили, что много их есть нельзя - можно отравиться! Масло похихикал, говорит: "Я - цирковой!" Наелся.... И так отравился, что чуть не умер! Но концерт отвел, номера отработал! Больше крабов он никогда не ел, - рассказала Пикало.

ИСТОЧНИК KP.RU