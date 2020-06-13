«Шальную» Императрицу разыскивают в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге разыскивают Императрицу. Не настоящую, а корову с таким королевским именем. Сообщение о пропаже коровы появилось в социальных сетях в субботу, 13 июня 2020 года. Судя по всему, корова очень дорога и важна хозяевам, раз на ее поиски они бросили все силы.
- Из Белоострова убежала чернобелая корова по кличке Императрица. Животное сбежало, перепрыгнув через метровую ограду. В последний раз его видели у железнодорожной станции «Белоостров», - рассказали владельцы коровы.
Хозяева предполагают, что корова могла убежать в лес. Сейчас они просят подключиться добровольцев, так как диапазон поиска животного очень большой.
Пользователи социальных сетей не смогли удержаться от шуток и уже прозвали корову «шальной Императрицей», которая отправилась в разгул.
Также некоторые рассказали, что гуляющую без присмотра корову видели в районе Парголово. Однако, пятнами она была не похоже на сбежавшую Императрицу.
ИСТОЧНИК KP.RU