2020-06-13T19:27:53+03:00
Дом. Семья

«Шальную» Императрицу разыскивают в Санкт-Петербурге

Черно-белая корова сбежала в районе железнодорожной станции «Белоостров»
Лилия КОЗЛОВА
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Корову по кличке Императрица разыскивают в Санкт-ПетербургеКорову по кличке Императрица разыскивают в Санкт-ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге разыскивают Императрицу. Не настоящую, а корову с таким королевским именем. Сообщение о пропаже коровы появилось в социальных сетях в субботу, 13 июня 2020 года. Судя по всему, корова очень дорога и важна хозяевам, раз на ее поиски они бросили все силы.

- Из Белоострова убежала чернобелая корова по кличке Императрица. Животное сбежало, перепрыгнув через метровую ограду. В последний раз его видели у железнодорожной станции «Белоостров», - рассказали владельцы коровы.

Хозяева предполагают, что корова могла убежать в лес. Сейчас они просят подключиться добровольцев, так как диапазон поиска животного очень большой.

Пользователи социальных сетей не смогли удержаться от шуток и уже прозвали корову «шальной Императрицей», которая отправилась в разгул.

Также некоторые рассказали, что гуляющую без присмотра корову видели в районе Парголово. Однако, пятнами она была не похоже на сбежавшую Императрицу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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