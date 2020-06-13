2020-06-13T20:16:34+03:00
Происшествия

После смерти студента, раненного на Невском проспекте в голову, стрелявшего охранника обвинили в убийстве

Следственный комитет Санкт-Петербурга переквалифицировал уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после смерти 24-летнего студента СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспектеВ Петербурге возбудили уголовное дело об убийстве после смерти 24-летнего студента СПбГУ, которому выстрелили в голову на Невском проспектеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге следственный комитет переквалифицировал уголовное дело, возбужденное в отношении Заура Каримова, охранника, выстрелившего в голову 24-летнему студенту возле бизнес-центра на Невском проспекте. Статья была изменена с покушения на убийство, на убийство после того, как 13 июня 2020 года молодой человек скончался.

- Из материалов уголовного дела следует, что Каримов 4 июня 2020 года около одного из домов по Невскому проспекту, в ходе конфликта с местным жителем, 1996 года рождения, с целью убийства выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в следственном комитете.

Каримов сбежал, но правоохранители его вскоре нашли и отправили в СИЗО. 24-летний студент Владислав Голиков умер спустя 9 дней.

Также суд арестовал трех человек по подозрению в мошенничестве. Именно они продавали подозрительные медкнижки, из-за которых и возник конфликт между юношей и охранником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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