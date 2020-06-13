Жесткое ДТП с участием «Ягуара» произошло на КАД в Санкт-Петербурге

13 Июнь 2020 2020-06-13T21:02:42+03:00

На внутреннем кольце трассы столкнулись три машины, один водитель погиб

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Смертельная авария произошла на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. В четыре часа дня в субботу, 13 июня 2020 года, на внутренней стороне трассы, перед съездом на Косыгина, столкнулись сразу три автомобиля. Два человека пострадали, один скончался на месте.

- На 44-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись три автомобиля, двигавшиеся в попутном направлении – «Ягуар» под управлением 31-летнего мужчины, «Рено», за рулем которого была 34-летняя женщина и «Форд» с 35-летним водителем, - сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу.

По словам очевидцев, «Ягуар» влетел в стоящий «Форд» так, что тот вылетел на проезжую часть. В результате ДТП водитель «Форд» скончался на месте от полученных травм. Двое других водителей пострадали.

Из-за жесткой аварии на КАД образовалась пробка на два часа. На месте работаю инспекторы дорожной полиции, которые устанавливают причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU