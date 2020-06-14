Прогноз погоды на 14 июня в Санкт-Петербурге: ветрено и до +24

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:03:11+03:00

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Несмотря на прогнозы синоптиков, лето в Санкт-Петербурге вовсе не собирается сдавать позиции. Это воскресенье, 14 июня, обещает пополнить собой череду теплых и солнечных дней. По словам экспертов из Северо-западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем воздух в Северной столице местами прогреется до +24 градусов.

- Малооблачная погода, без осадков, - отмечают в управлении. – Ветер северо-восточный, восточный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет слабо понижаться в течение дня.

Более того: по меньшей мере в следующие два дня температура будет повышаться еще и ко вторнику достигнет +27 градусов. Однако примерно в это же время в город придут дожди, а уже к середине недели потепление сменится похолоданием – не слишком активным, но тем не менее вполне ощутимым.

ИСТОЧНИК KP.RU