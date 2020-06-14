Сотрудницу благотворительного центра «Антон тут рядом» жестоко избили в Санкт-Петербурге
В Выборгском районе Санкт-Петербурга напали на Наталью Алексееву- сотрудницу благотворительного центра «Антон тут рядом», который занимается помощью людям с аутизмом. Об инциденте вчера, 13 июня, сообщилана своей странице Facebook основатель фонда Любовь Аркус.
- У нас есть квартира на проспекте Энгельса, куда мы вывозим из интернатов людей, находящихся в особой группе риска, - написала Аркус. – Вчера Наташа возвращалась с одной из наших подопечных, колясочницей Мадиной, с прогулки. Одной из соседок показалось, что коляска Мадины поцарапала дверь. На ее крик выбежал другой сосед, обругал Наташу и со всего маху ударил ее в переносицу, разбил очки.
Девушка обратилась в полицию, чтобы снять побои. Сегодня ее пригласили прийти в отдел для дачи показаний. Какое именно будет развитие у этой истории, пока не известно. Однако, по словам Аркус, ранее сосед, избивший Алексееву, неоднократно во время прогулок с подопечными фонда кричал из своего окна, что таких людях нужно держать в специальных заведениях, а рядом с собой он их не потерпит.
Мы следим за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU