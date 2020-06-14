«Приора», спрятавшаяся в кустах, напугала жителей Ленобласти

14 Июнь 2020 2020-06-14T23:58:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Странную картину заметили утром 14 июня жители Всеволожского района Ленобласти. Неподалеку от Шоссе в Лаврики они обнаружили «спрятавшийся» в кустах автомобиль. Кто-то загнал белую «Приору» в высокую траву на одном из неприметных съездов и замаскировал ветками и листвой. Об инциденте рассказали подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Возможно, криминал, - предположили напуганные очевидцы. – Так иногда делают, когда угоняют машину – прячут, маскирую, ждут, пока не уляжется шум, а потом забирают.

Нашлись, впрочем, и более обыденные версии: так, кто-то предположил, что автомобиль просто-напросто сломался, водитель отогнал его с основной дороги, а сам ушел за помощью. Но вернуться не успел – его опередили взволнованные очевидцы.

Как бы то ни было, участники группы сошлись на том, что по поводу «Приоры» лучше бы позвонить в полицию. Однако был звонок сделан или нет – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU