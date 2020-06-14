2020-06-14T23:58:52+03:00
Происшествия

«Приора», спрятавшаяся в кустах, напугала жителей Ленобласти

Автомобиль, надежно замаскированный травой и ветками, нашли у Шоссе в Лаврики
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Странную картину заметили утром 14 июня жители Всеволожского района Ленобласти. Неподалеку от Шоссе в Лаврики они обнаружили «спрятавшийся» в кустах автомобиль. Кто-то загнал белую «Приору» в высокую траву на одном из неприметных съездов и замаскировал ветками и листвой. Об инциденте рассказали подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Возможно, криминал, - предположили напуганные очевидцы. – Так иногда делают, когда угоняют машину – прячут, маскирую, ждут, пока не уляжется шум, а потом забирают.

Нашлись, впрочем, и более обыденные версии: так, кто-то предположил, что автомобиль просто-напросто сломался, водитель отогнал его с основной дороги, а сам ушел за помощью. Но вернуться не успел – его опередили взволнованные очевидцы.

Как бы то ни было, участники группы сошлись на том, что по поводу «Приоры» лучше бы позвонить в полицию. Однако был звонок сделан или нет – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый вывозной рейс доставит 114 человек из Индии и Вьетнама в Санкт-Петербург
"Мише будет трудно тут": Музыкант Василий Уриевский ответил на предложение сослать Михаила Ефремова в Саратовский театр вместо колонии
Грозы и аномальная жара придут в начале рабочей недели в Санкт-Петербург
Пьяная женщина «заминировала» медицинский центр в Московском районе Санкт-Петербурга
«Разброс цен на ремонт огромный»: эксперт оценил повреждения, которые получили самолеты, столкнувшиеся в «Пулково»
В комздраве объяснили, почему затопило госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо»
"Ситуация остается сложной": Больше 80 % коек для больных коронавирусом загружено в Санкт-Петербурге
Восемь молодых слив высадили в честь Дня донора в сквере городской станции переливания крови в Санкт-Петербурге
Следственный комитет заинтересовался столкновением самолетов в аэропорту «Пулково»
Госпиталь для больных коронавирусом в «Ленэкспо» затопило водой из душевых
В «Уральских авиалиниях» рассказали, как столкнулись два самолета в аэропорту «Пулково»
Появились фотографии столкновения самолетов в аэропорту «Пулково»
50 000 доноров крови зарегистрировали в Санкт-Петербурге
Три репетиции парада Победы пройдут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Золотые кольца, серьги и цепочку украли из храма во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Разбойник из Орла напал с газовым баллончиком на продавца в продуктовом магазине в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга
«Ждем вторую волну»: сотни петербуржцев без масок и перчаток собрались на Дворцовой набережной в ночь на 14 июня
116 человек вылечилось от коронавируса за последние сутки в Санкт-Петербурге
Больше 15 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге
«Приора», спрятавшаяся в кустах, напугала жителей Ленобласти