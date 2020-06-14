Больше 15 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T10:30:58+03:00

Более 15 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге за минувшие сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуация с заболеваемостью в городе продолжает медленно, но верно улучшаться

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В Санкт-Петербурге продолжает увеличиваться количество тестов на коронавирус. Так, за минувшие сутки в городе на наличие в организме SARS-CoV-2 обследовали 15 405 человек. Об этом сегодня, 14 июня, сообщил местный оперативный штаб.

- Под медицинским наблюдением находится 3 817 человек, - уточнили в оперштабе. - Из них 97 - в обсерваторе, 752 - на самоизоляции, 2973 - контактные.

Кроме того, за минувшие сутки операторы Единой региональной информационно-справочной службы обработали 569 вызовов, связанных с коронавирусом. Еще 168 вызовов

поступили в экстренную службу 112. 38 из них переадресовали в городскую Службу скорой помощи, 35 – в полицию. Остальные вызовы носили справочный характер.

Напомним: ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге продолжает медленно, но верно улучшаться. Так, по состоянию на 13 июня в городе зарегистрировали 262 случая заражения – на 14 меньше, чем за сутки до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU