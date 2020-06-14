116 человек вылечилось от коронавируса за последние сутки в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T11:33:31+03:00

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Северная столица понемногу идет на поправку. Так, по состоянию на 14 июня 2020 года в Санкт-Петербурге от коронавируса вылечились 116 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением SARS-CoV-2.

- Больше всего людей за минувшие сутки было выписано из больниц в Москве – 2 133, на 656 человек больше, чем заразилось, - рассказали в оперштабе. – На втором месте по числу выздоровевших – 839 человек. Санкт-Петербург по этому показателю разместился на седьмой позиции списка.

Напомним: по состоянию на 14 июня количество заразившихся коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге составило 256 человек. Еще вчера оно было на шесть человек больше. Кроме того, больше 15 000 человек в городе обследовали на наличие инфекции. До этого эксперты называли главными условиями затухания эпидемии уменьшение количества новых случаев и рост охвата тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU