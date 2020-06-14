«Ждем вторую волну»: сотни петербуржцев без масок и перчаток собрались на Дворцовой набережной в ночь на 14 июня
Сотни жителей и гостей Северной столицы без масок и перчаток собрались на Дворцовой набережной в ночь с 13 на 14 июня. Причина столпотворения оказалась банальной: как сообщили подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, люди пришли посмотреть на развод мостов.
- Огромная толпа, почти все без средств защиты, - рассказали очевидцы. – Кое-кто даже залез на дорожный знак – видимо, чтобы было лучше видно.
В толпе, рассказывают свидетели, даже возникали конфликты: так, один из пришедших полюбоваться разводом Дворцового моста попытался отогнать автомобиль припарковавшийся в неположенном месте. Между активным пешеходом и водителем возникла драка, после которой хозяин машины попытался уехать, но вместо этого влетел в стоящую поодаль машину. Чем закончилось столкновение – пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU