«Ждем вторую волну»: сотни петербуржцев без масок и перчаток собрались на Дворцовой набережной в ночь на 14 июня

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:00:05+03:00

По словам очевидцев, люди пришли посмотреть на развод мостов. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Сотни жителей и гостей Северной столицы без масок и перчаток собрались на Дворцовой набережной в ночь с 13 на 14 июня. Причина столпотворения оказалась банальной: как сообщили подписчики группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, люди пришли посмотреть на развод мостов.

- Огромная толпа, почти все без средств защиты, - рассказали очевидцы. – Кое-кто даже залез на дорожный знак – видимо, чтобы было лучше видно.

В толпе, рассказывают свидетели, даже возникали конфликты: так, один из пришедших полюбоваться разводом Дворцового моста попытался отогнать автомобиль припарковавшийся в неположенном месте. Между активным пешеходом и водителем возникла драка, после которой хозяин машины попытался уехать, но вместо этого влетел в стоящую поодаль машину. Чем закончилось столкновение – пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU