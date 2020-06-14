Разбойник из Орла напал с газовым баллончиком на продавца в продуктовом магазине в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:28:26+03:00

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Кто-то для того, чтобы добыть пропитание, использует удочку, кто-то ружье, а кто-то – перцовый баллончик. Именно третий путь избрал 27-летний мужчина, уроженец Орла – в минувшую субботу, 13 июня, он напал на продавца в одном из продуктовых магазинов Адмиралтейского района. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Около 15:06 подозреваемый, угрожая потерпевшему газовым баллончиком, открыто похитил товары из магазина на Измайловском проспекте, - отметили в ведомстве. – Общая сумма ущерба составила 3 084 рубля.

Но и на этом приключения грабителя не закончились: чуть позже он все-таки применил баллончик по назначению, брызнув перцовым спреем в глаза случайного прохожего на Краснознаменной улице. Что именно послужило причиной такого поступка, пока не известно.

Как бы то ни было, сотрудники полиции задержали буяна и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 156 УК РФ – «Разбой». Максимальное наказание, которое она предусматривает – до десяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU