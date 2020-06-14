2020-06-14T13:29:48+03:00
Общество

Три репетиции парада Победы пройдут на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге

Первая состоится уже 17 июня
Сергей ВОЛЧКОВ
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В первой репетиции примут участие только пешие расчеты. Техника и авиация присоединятся позднее.В первой репетиции примут участие только пешие расчеты. Техника и авиация присоединятся позднее.Фото: Артем КИЛЬКИН
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День Победы в этом году из-за коронавирусных ограничений прошел очень странно: из традиционных массовых мероприятий петербуржцам оказался доступен только воздушный парад, да и тот продлился немногим более десяти минут. Однако эпидемия медленно, но верно сдает позиции, а значит, празднику все-таки быть. Сегодня, 14 июня, пресс-служба Западного военного округа рассказала о запланированных репетициях уже настоящего, полноценного парада в Санкт-Петербурге. Их будет сразу три.

- Первая пройдет 17 июня в 18:00, в не примут участие только пешие расчеты, - уточнили в ведомстве. – Боевая техника присоединится на следующий день, 18 июня. Наконец, генеральная репетиция состоится 20 июня. В ней будут задействованы пешие расчеты, боевая и специальная техника, а также авиация.

Напомним: всего в параде примут участие 4 500 военнослужащих, 109 единиц техники, а также 34 самолета и вертолета. Сам парад назначен на 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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