2020-06-14T14:00:17+03:00
Общество

50 000 доноров крови зарегистрировали в Санкт-Петербурге

Из них 64 сдают "антиковидную" плазму
Сергей ВОЛЧКОВ
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В прошлом году в Санкт-Петербурге заготовили 60 000 литров донорской крови.В прошлом году в Санкт-Петербурге заготовили 60 000 литров донорской крови.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Даже в такой опасный и странный период, как эпидемия коронавируса, петербуржцы продолжают заботиться о тех, кто нуждается в этом больше всего. Так, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрировали 50 000 доноров крови. Половина из них – молодые люди, которым нет еще и 30 лет. Об этом сегодня, 14 июня, рассказал на своей странице ВКонтакте губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Их кровь помогает спасать жизни. В прошлом году было заготовлено около 60 000 литров крови. Традиции донорства не прекращались даже в блокадном Ленинграде, - отметил губернатор.

Напомним: не так давно выяснилось, что плазма крови переболевших коронавирусом помогает лечить тех, кто еще болеет – причем в средне-тяжелых и тяжелых формах. С 8 мая плазму сдали уже 64 человека, перенесших заражение SARS-CoV-2. И их количество продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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