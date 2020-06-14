50 000 доноров крови зарегистрировали в Санкт-Петербурге

14 Июнь 2020 2020-06-14T14:00:17+03:00

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Даже в такой опасный и странный период, как эпидемия коронавируса, петербуржцы продолжают заботиться о тех, кто нуждается в этом больше всего. Так, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге зарегистрировали 50 000 доноров крови. Половина из них – молодые люди, которым нет еще и 30 лет. Об этом сегодня, 14 июня, рассказал на своей странице ВКонтакте губернатор Северной столицы Александр Беглов.

- Их кровь помогает спасать жизни. В прошлом году было заготовлено около 60 000 литров крови. Традиции донорства не прекращались даже в блокадном Ленинграде, - отметил губернатор.

Напомним: не так давно выяснилось, что плазма крови переболевших коронавирусом помогает лечить тех, кто еще болеет – причем в средне-тяжелых и тяжелых формах. С 8 мая плазму сдали уже 64 человека, перенесших заражение SARS-CoV-2. И их количество продолжает расти.

ИСТОЧНИК KP.RU