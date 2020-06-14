2020-06-14T15:30:34+03:00
Происшествия

В «Уральских авиалиниях» рассказали, как столкнулись два самолета в аэропорту «Пулково»

На момент инцидента на борту одного из них находилось 84 человека
Сергей ВОЛЧКОВ
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Один из самолетов, столкнувшихся в "Пулково", принадлежал компании "Уральские авиалинии".Один из самолетов, столкнувшихся в "Пулково", принадлежал компании "Уральские авиалинии".Фото: Олег ЗОЛОТО
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Компания-авиаперевозчик «Уральские авиалинии» прокомментировала столкновение двух самолетов сегодня, 14 июня, в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. По словам пресс-службы компании, во время инцидента на борту их воздушного лайнера находилось 84 человека.

- Во время руления самолета S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолета «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет, - уточнили в пресс-службе.

Пассажиров пострадавшего судна, которые должны были улететь на нем в Калининград, оперативно вывели с борта и доставили в терминал. В качестве замены им предоставили резервный самолет, а время вылета изменили на 15:20 по Москве.

Инцидент со столкновением двух самолетов, принадлежащих компаниям «Уральские авиалинии» и S7, произошел в 12:40 в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге. В результате столкновения никто не пострадал. Причины происшествия и ущерб, нанесенный лайнерам, пока не известны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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